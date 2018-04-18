Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц

- Занятия шли в коррекционном классе. Во время урока 17-летний школьник сначала порезал руку однокласснице, потом нанес ранение в грудь 29-летней учительнице и еще одной учащейся класса. После этого парень достал бутылку с бензином, вылил содержимое на пол и поджег. От страха девочка, у которой была ранена рука, прыгнула вниз из окна второго этажа. Сам подросток нанес себе рану ножом, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по РБ Светлана Абрамова.

Когда сработала пожарная сигнализация и школьники бросились к выходу, охранник, дежуривший в это время в школе, нажал сигнал тревоги.

- Тревожная кнопка сработала в 8.54. Сразу же к школе направились два наряда вневедомственной охраны, находившиеся поблизости. Дежурным Росгвардии также были оповещены экстренные службы, - рассказывает "РГ" сотрудник пресс-службы Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

К школе были стянуты силы МЧС и бригады "скорой". Пожар потушили в считаные минуты. Детей из школы эвакуировали. Пострадавших, среди которых и сам подросток, устроивший резню, доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести. Девочка, выпрыгнувшая в окно, кроме ножевых ранений получила еще и перелом лодыжки, ушиб поясничного отдела позвоночника.

- В настоящее время состояние пострадавших стабильно, дальнейшие прогнозы благоприятные. С ними также работают психологи, - сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа из Уфы. По данному факту возбуждено два уголовных дела - одно на подростка, другое - по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Следователи изъяли документы по профилактической работе и должностные инструкции ответственных.

В тот же день прямо в школе провел экстренное совещание глава республики Рустэм Хамитов. Он поручил усилить пропускной режим в школах Башкирии.

- Будет и разбор полетов. Как мальчик пронес нож? Есть же охрана, установлен металлоискатель. Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем, - отметил глава РБ.

Также он распорядился в кратчайшие сроки отремонтировать класс, где произошло возгорание.

Известно, что охраной порядка в школе занималось частное предприятие. Действия его сотрудников во время инцидента оценит региональное управление Росгвардии. При этом в пресс-службе сообщили, что только в феврале в этой школе инспектировали исправность работы технических средств и порядок работы ЧОП. Нарушений не нашли.

Следователям предстоит оценить и работу педагогов, а также служб профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Известно, что устроивший нападение девятиклассник состоял на внутришкольном учете из-за агрессивного поведения в соцсетях.

- В последнее время мальчик часто выкладывал на своей странице фото и видео со сценами насилия, надписями о ненависти к людям. Классный руководитель и психолог только накануне разговаривали с ним по этому поводу, предостерегали. Того, что случилось, конечно, никто не ожидал. Семья у него хорошая, родители посещали собрания, интересовались учебой. Отец только накануне приходил, сказал, что у сына обострение и некоторое время он будет на лечении, - рассказала одна из педагогов школы на условиях анонимности.

Между тем парня уже окрестили "колумбайнером" - последователем американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн" штата Колорадо. За несколько минут до ЧП подросток выложил у себя на странице в соцсети видео, в котором рассказывается о стрельбе в американской школе. В социальных сетях появилась переписка стерлитамакского "колумбайнера" со знакомыми, которым он писал летом 2017 года, что "это его последнее лето". В переписке школьник сообщил, что "ждет, не дождется этого дня, когда начнет стрельбу", что "ненавидит общество, оно его таким сделало, они должны поплатиться за это". Эти записи сейчас также изучают следователи.

По словам побывавшей на месте ЧП Уполномоченной по правам ребенка в РБ Миланы Скоробогатовой, сейчас главное - нормализовать эмоциональный фон детей школы и педагогов.

- Им надо обязательно оказать психологическую помощь и обеспечить занятия в обычном режиме. Второе, что нужно сделать, - понять, что толкнуло подростка на такой поступок. Для меня, как для педагога, главное - понять, что мы, взрослые, сделали не так, чтобы предупредить трагедию. Ведь по всему понятно, что совершены протестные события, - отметила Скоробогатова.

Мнение

Анна Кузнецова: Мы недооцениваем воспитание

Анна Кузнецова: Мы научились оценивать знания детей, пора обратить внимание на их воспитание. Фото: Константин Завражин/РГ

- Специалисты обещают, что уже в четверг школа будет работать в обычном режиме. Но проблемы, как мы все понимаем, это не решает, - прокомментировала ЧП в школе Стерлитамака Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Еще в прошлом году мы разработали и передали в правительство список из 19 конкретных предложений, направленных на усиление безопасности детей, в том числе и в школе. Большинство из них можно реализовать прямо здесь и сейчас, для этого не требуется менять законы или увеличивать финансирование.

Начать детский омбудсмен предлагает с разработки новых методических рекомендаций для классных руководителей, которые каждый день общаются с ребенком напрямую.

- С каждым годом влияние на детей деструктивного контента в Интернете только усиливается. Дети даже не скрывают своих увлечений, рисуют соответствующие картинки в дневниках и тетрадях, а большинство учителей даже не догадываются, что это такое, и не знают, как с этим работать. У нас до сих пор нет четкого алгоритма работы с ребенком, попавшим под влияние групп с деструктивным контентом.

Анна Кузнецова напомнила, что уже не раз предлагала провести мониторинг подобных социальных групп и сайтов, проанализировать детские интернет-запросы, посмотреть, где и какие они находят ответы.

- Но параллельно, процентов 60 усилий мы должны направить на создание того положительного, чем мы хотим увлечь и заинтересовать наших детей. Одними запретами и блокировками проблему не решить, нам остро необходимо позитивное интернет-пространство для детей, - заключила она.

Напомнила Анна Кузнецова и о проблеме кадров - в школах не хватает профессиональных психологов и воспитателей (по статистике, сегодня на одного психолога приходится в среднем 2000 детей). Большие вопросы и к профессионализму сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних.

По словам Уполномоченного, в ходе проверки в Улан-Удэ (где 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса и учителя) они обнаружили, что детьми одновременно занимались сразу несколько органов с дублирующими полномочиями.

- Я вам процитирую: "профилактической работой с несовершеннолетними занимались уполномоченный по правам участников образовательного процесса, совет по профилактике, педагогический совет и комиссия по регулированию споров между участниками образовательного процесса", - говорит она. - Проследить, кто конкретно и за что отвечает, было невозможно.

Про ученика башкирской школы известно, что он учился в коррекционном классе и стоял на внутришкольном учете, но, как заметила детский омбудсмен, это не помогло предотвратить беду. А все потому, что само понятие "внутришкольный учет" нигде законодательно не зафиксировано и никто толком не знает, какие сведения нужно собирать, куда передавать и как заниматься профилактикой с детьми из высокой группы риска.

- Мы научились оценивать знания и считать баллы, но воспитательная составляющая образования не менее важна, - заметила Анна Кузнецова. - В Улан-Удэ после трагедии родители рассказывали нам, что вместе со школой планируют разработать программу культурных и просветительских мероприятий, чтобы дети занимались чем-то хорошим. Я уже обсуждала эту тему с Рособрнадзором. У нас есть , где прописано, каким должно быть воспитание и на каких ценностях основываться. Может, пора посмотреть, как прописанные там меры соблюдаются?

Все эти и другие задачи Анна Кузнецова поставила в среду перед Общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка.

Подготовила Наталья Лебедева

МЧС

Пожарная сигнализация в башкирском Стерлитамаке сработала исправно. На пульте в 14-м отряде ФПС по Республике Башкортостан зафиксировано не одно, а даже два срабатывания в автоматическом режиме системы оповещения, установленной в школе. На тушение пожара, по оценке пожарных, ушло около 15 минут. При этом удалось отстоять, как само здание школы, так и эвакуировать людей из классов в целом не маленького четырехэтажного здания.

Кроме того, среди эвакуированных школьников не оказалось ни одного пострадавшего от отравления продуктами горения, что также говорит в пользу грамотно проведенной эвакуации.

Но в этой бочке меда, к сожалению, нашлось и место большой ложке дегтя. По совершенно непонятной причине при срабатывании сигнализации диспетчер в пожарной части дважды сбросил сигнал тревоги. Первое срабатывание пожарной автоматики согласно автоматическому "отчету по событиям" произошло в 8 часов 49 минут и 22 секунды. Через двадцать секунд диспетчер нажал кнопку сброса. В 8 часов 58 минут 02 секунды сигнализация сработала повторно. На этот раз диспетчер думал дольше. Но через три минуты и 54 секунды снова нажал сброс.

Пожарных направили к школе только после того, как в часть по телефону позвонила одна из учениц и сообщила, что ее школа горит. Именно поэтому, когда пожарные прибыли к месту пожара, второй этаж школьного здания был охвачен огнем, а из окон валил черный дым. Почему диспетчер дважды не поверил автоматическому извещателю о пожаре, пока неизвестно, и с этим теперь предстоит разбираться следователям.

Диспетчер не должен размышлять или рассуждать, проверять горит школа или нет. Его единственная функция, получив сигнал, направить пожарное подразделение на тушение пожара, ведь даже секундное промедление может привести к трагедии. Например, в Стерлитамаке эвакуировали 890 человек, двое из которых были с ножевыми ранениями. А если бы не успели?

Кстати, иногда противопожарное оборудование, особенно "левое", как говорят сами профессионалы пожарного дела, купленное за копейки, сбоит и выдает ложные сигналы. Но такие вещи происходят с коммерческими объектами, где собственники зданий экономят на безопасности и не с профессиональными пожарными, а с диспетчерами охранных фирм, которые нажимают сброс и не ретранслируют сигнал дальше на пульт пожарных частей, опасаясь, что за ложный вызов пожарные потом выкатят им счет.

При этом специалисты по пожарному делу отмечают, что безупречное срабатывание сигнализации и передающего устройства в Стерлитамакской школе на пульт пожарной части - не следствие того, что сделаны выводы из кемеровской трагедии и проведена работа над ошибками. Как раз наоборот. Если бы такие же устройства стояли во всех торговых центрах и для них как для объектов с массовым пребыванием людей действовали те же правила, что и для школ, то трагедии в Кемерово удалось бы избежать. Дело в том, что для школ так же, как и для других соцобъектов, действуют совсем иные правила, нежели для всех остальных зданий. Для соцобъектов федеральными законами и приказами МЧС предусмотрена обязательная передача сигнала "Пожар" только в автоматическом режиме от охраняемого объекта напрямую в пожарную часть без участия вахтера, охранника или любых других посредников

Подготовил Тимофей Борисов