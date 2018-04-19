На экс-главу администрации Нижнего Новгорода завели дело о взятке

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2012-2013 годах бывшие чиновники получили от одного из предпринимателей взятку в размере 17 миллионов рублей. Бизнесмен собирался построить крематорий, для чего требовалось выделение земельного участка. Также деньги якобы были заплачены за общее покровительство.

В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин - задержаны, им предъявлено обвинение, следствие будет просить суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Кондрашов пришел в политику из бизнеса, сначала был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, а в декабре 2010 года стал первым главой администрации муниципалитета, на этом посту он пробыл до лета 2015-го. С июля 2017-го возглавляет телекомпанию "Волга". В данный момент, по сообщению ряда СМИ, находится на лечении за границей.

Бывший заместитель Кондрашова Владимир Привалов в мае 2017 года уже был осужден на пять лет условно по части 3 статьи 285 УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновника признали виновным в том, что он по заниженной стоимости продал акции ОАО "ТЭК-НН", принадлежавшего муниципалитету. В результате этого городской казне был причинен ущерб на 173 миллиона рублей.