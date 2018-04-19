В Новосибирске возбудили дело после столкновения поездов

По факту схода с рельсов вагонов с углем, произошедшего в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в Западно-Сибирском СУ СКР на транспорте, дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ - о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

Как сообщала "РГ", авария произошла вчера около 15.30 по местному времени. Тепловоз с 35 вагонами при проведении маневровых работ столкнулся с грузовым поездом. По данным следствия, в результате с рельсов сошли девять вагонов, груженных углем. Машинист поезда получил травмы и сейчас находится в больнице.

Следователи проводят допросы, в рамках расследования изъята техническая документация и средства объективного контроля.