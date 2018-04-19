В Новосибирске возбудили дело после столкновения поездов

Новости

На МЦК поезда идут с увеличенными интервалами 18:55
Участие в ЯМЭФ Британии и Украины стало неожиданностью для организаторов 18:45
Начальник Генштаба РФ встретился с главкомом войск НАТО в Европе 18:26
Ирак готов передать России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах 18:26
Задержан вице-мэр Сочи Юрий Паламарчук 18:12
МИД РФ назвал истинную цель удара западной коалиции в Сирии 18:10
Москва и Минск прорабатывают порядок пересечения границы иностранцами 18:10
Двое членов экипажа судна "Норд" покинули Украину 18:10
В Севастополе найдены немецкие артиллерийские снаряды 17:53
Операторы связи с 1 октября начнут хранить информацию за 30 суток 17:50
Си Цзиньпин: Необходимо объективно расследовать "химатаку" в САР 17:50
Путин поздравил с избранием нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля 17:45
Ярославский блогер установил мировой рекорд на Северном Полюсе 17:43
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера "Росгосстраха" 17:32
Полиция Италии задержала 22 человека за связи с "Коза нострой" 17:30
Вышел новый трейлер "Дэдпула 2" - с шутками про Marvel и DC 17:25
Костромской вор решил стать полицейским и получил срок 17:23
В Китае пять человек осудили за торговлю телами покойников 17:20
Преемником Рауля Кастро стал Мигель Диас-Канель 17:20
В Китае запустили самую крупную в мире установку по очистке воздуха 17:18
Президент Молдавии подарил Лукашенко сотни литров домашнего вина и орехи 17:10
В Заполярье два торговых центра закрыли из-за нарушений 17:08
Найденный в Заполярье штурмовик Ил-2 отправится на авиашоу в Германию 16:59
Опубликовано видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге 16:59
У американского ремейка "Майора" Юрий Быкова не будет продолжения 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
19.04.2018 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске возбудили дело после столкновения поездов

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

По факту схода с рельсов вагонов с углем, произошедшего в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области, возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске поезд насмерть сбил подростка

Как сообщили "РГ" в Западно-Сибирском СУ СКР на транспорте, дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ - о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

Как сообщала "РГ", авария произошла вчера около 15.30 по местному времени. Тепловоз с 35 вагонами при проведении маневровых работ столкнулся с грузовым поездом. По данным следствия, в результате с рельсов сошли девять вагонов, груженных углем. Машинист поезда получил травмы и сейчас находится в больнице.

Следователи проводят допросы, в рамках расследования изъята техническая документация и средства объективного контроля.

Главное сегодня

Преемником Рауля Кастро стал Мигель Диас-Канель
Как упавшие в Сирии "умные" ракеты Трампа помогут России
В Госдуму внесен законопроект об использовании маткапитала на дачу
Отец мальчика из Думы готов опровергнуть применение химоружия
Forbes назвал богатейших бизнесменов России