Опубликовано видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге

ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовал видеозапись задержания в Петербурге двух 21-летних выходцев из Средней Азии, подозреваемых в покушении на участие в деятельности террористической организации.

Согласно материалам дела, молодые люди через социальные группы в интернете вышли на вербовщика, который пообещал устроить их в тренировочный лагерь террористической организации в одной из стран Ближнего Востока. Общение велось при помощи мессенджера Telegram. Вербовщик рассказал, как беспрепятственно покинуть Россию, минуя правоохранителей.

Молодые люди уже купили билеты на самолет, но улететь не успели, так как были задержаны следователями при участии сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии. Сейчас решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинения.