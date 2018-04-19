В Ростове в результате ДТП госпитализированы десять человек

В результате массового ДТП на первом километре Западного обхода Ростова-на-Дону в лечебные учреждения области доставлено 12 пострадавших, из которых 10 госпитализированы. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

По предварительным данным, столкнулись пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ", бензовоз и бетономешалка. В автобусе находились 23 человека. Один пострадавший скончался от несовместимых с жизнью травм

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести в ЦГБ города Батайска.

Еще пятеро пострадавших доставлены в БСМП Ростова. Состояние одного из них медики оценивают, как крайне тяжелое. Остальные четверо находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, один человек доставлен в травмпункт городской больницы №20 в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

Врачи оказывают медицинскую помощь всем пострадавшим в ДТП в полном объеме.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту происшествия. На место аварии выехала следственно-оперативная группа.