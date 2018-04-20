Мосгорсуд приговорил экс-главу УСБ СК РФ Максименко к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Об этом сообщает ТАСС.

Максименко был признан судом виновным в получении двух взяток. Первый эпизод касается получения 500 тысяч долларов через посредников от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова. А второй - получение 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за помощь в возбуждении уголовного дела о краже у него дорогих часов.

Свое наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 165 млн рублей.

Напомним, что прокурор просил для бывшего руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко 15 лет колонии и штраф.