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20.04.2018 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае задержан поджигатель дома, где погибли пять человек

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в селе Косиха. По горячим следам был задержан подозреваемый в поджоге дома.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Предварительно следствию удалось установить, что накануне вечером в частном доме в селе Косиха несколько местных жителей распивали спиртные напитки, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Ночью на веранде вспыхнул пожар, в результате от отравления угарным газом погибли три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. По предварительным данным, после ссоры с погибшими мужчина решил поджечь дом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц и намерены обратиться с ходатайством в суд о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, идет опрос свидетелей и очевидцев пожара.

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