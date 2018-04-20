СК: При пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек

Следственный комитет получил заключения всех генетических экспертиз жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Все погибшие были идентифицированы. В данный момент выданы разрешения на захоронение 37 погибших, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения двадцати трех погибших.

В ведомстве проанализировали все обращения о пропавших, а также заключения экспертов. В результате удалось установить точное количество жертв - их 60, а не 64, как сообщалось раньше.

Пожар в ТРЦ произошел 25 марта. В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по трем статьям, проходят восемь человек. Расследование идет под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.