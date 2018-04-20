СК уточнил число погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

При пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" погибли не 64 человека, а 60. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

К такому выводу следствие пришло, получив все заключения генетических экспертиз и проверив все сообщения о пропавших в день пожара.

Как подчеркнули в ведомстве, личности всех погибших установлены. Родственникам выдали разрешения на захоронение тридцати семи погибших. Ранее были опознаны еще 23 человека.

Похороны 37 жертв трагедии пройдут в Кузбассе с 21 по 23 апреля. Все расходы взяла на себя администрация Кемерова.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по трем статьям УК, проходят восемь человек. Расследование идет под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.