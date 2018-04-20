Морякам судна "Норд" пригрозили штрафом за попытку покинуть Украину

Семерым членам экипажа российского рыболовецкого сейнера "Норд" выдали протоколы об административном нарушении при попытке пересечения границы Украины. Украинские пограничники изъяли у них паспорта, но не задержали, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства на Украине.

Напомним, накануне двоим членам экипажа "Норда" удалось покинуть территорию Украины через границу с Белоруссией по заграничным паспортам, выданным российским консульством. Они благополучно добрались до Крыма. Но еще семерых рыбаков не выпустили с территории Украины. В аэропорту в нарушение международных норм у них были изъяты российские загранпаспорта, а в протоколах задержания указано, что они являются гражданами Украины. Инцидент в аэропорту происходил с применением силы.

- У моряков вчера изъяли документы, удостоверяющие личность, и выдали протоколы об административном нарушении якобы за попытку пересечения границы по несоответствующим документам, - цитирует агентство представителя посольства. - С каких это пор заграничный паспорт гражданина Российской Федерации считается несоответствующим документом, там не поясняется. Дело об административном нарушении будет передано в суд, над этим работают адвокаты.

В посольстве не стали уточнять, где именно сейчас находятся крымские моряки, но отметили, что они на свободе и получают необходимую юридическую помощь.

- Они не задержаны, по-прежнему находятся на территории Украины, - сказали в посольстве России. - Сейчас находятся с адвокатами, нашими консульскими сотрудниками, их не оставляют, не бросают, продолжаем работать.

На Украине остается и капитан судна "Норд" Владимир Горбенко. Херсонский суд обязал его сдать паспорта и являться по первому требованию следователя, а также фактически лишил его возможности вернуться в Крым.

В посольстве РФ отметили, что его защитники подали апелляцию на это решение, но сроки ее рассмотрения пока неизвестны. Владимир Горбенко сейчас находится в Херсоне.