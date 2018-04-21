В Москве "барокамеру Гагарина" распилили на металлолом

В Москве полиция раскрыла кражу барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. К сожалению, музейный экспонат уже частично разобрали на металлолом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по этому делу задержали двух приезжих 29 и 38 лет. По версии следствия, они украли "камеру Гагарина" со стоянки в Строгине с помощью манипулятора. На этой площадке камера ожидала реставрации.

Мужчины увезли конструкцию на Можайское шоссе и там сдали в металлолом. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.