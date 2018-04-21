Из-за последствий ураганного ветра в столице 17 человек пострадали, 14 госпитализированы, в Московской области в стационары поступили 3 человека. Жертвами стихии стали два человека - девочка в Москве и мужчина в регионе. Таковы предварительные итоги последствий ЧП, которые озвучили власти вечером в субботу, 21 апреля.

"На текущий момент пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы: среди них трое детей и 11 взрослых", - цитирует РИА Новости руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

По его словам, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, одного ребенка - как средней тяжести, у остальных пострадавших в столице угрозы жизни нет.

"В результате ураганного ветра в Московской области пострадали четыре человека", - приводит сообщение пресс-службы министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова ТАСС.

По его сведениям, один из травмированных - мужчина из города Мытищи - скончался. Еще двое получили травмы в Люберцах, один - в Лыткарино. Все они госпитализированы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о смерти девочки в Москве.