Новости

Восстановлено движение поездов на Ярославском и Савеловском направлениях 22:52
На МЦК восстановили движение 22:47
Гибель девочки во время урагана попала на видео 22:40
Европарламент обсудит проблему массового безгражданства в Эстонии и Латвии 22:32
На МЦК остановлено движение 22:24
В Подмосковье мужчину убил снесенный ветром вагончик 22:21
Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции 22:14
Москву накрыла вторая волна урагана 22:05
Четыре экс-президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш 21:58
Сборная России проиграла финнам в матче Еврохоккейтура 21:47
"МЮ" стал первым финалистом Кубка Англии 21:42
Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию 21:20
Бастрыкин: Расследование трагедии в "Зимней вишне" займет месяцы 21:13
Число жертв московского урагана увеличилось до двух 20:27
Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами 20:22
Состоялся первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Саранске 20:19
Во время урагана в Москве погибла девочка 19:35
Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу 19:17
В Москве "барокамеру Гагарина" распилили на металлолом 19:10
Крым и сирийская Латакия подписали меморандум о сотрудничестве 19:00
Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море 19:00
Во время шквала в Москве пострадали семь человек 18:58
В Хакасии сняли на видео падение легкомоторного самолета 18:55
МИД: Москва не получала уведомлений об иске США против России 18:48
На железной дороге повалило деревья на пути 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
График отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
21.04.2018 21:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти уточнили число жертв и пострадавших от стихии

Из-за последствий ураганного ветра в столице 17 человек пострадали, 14 госпитализированы, в Московской области в стационары поступили 3 человека. Жертвами стихии стали два человека - девочка в Москве и мужчина в регионе. Таковы предварительные итоги последствий ЧП, которые озвучили власти вечером в субботу, 21 апреля.

"На текущий момент пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы: среди них трое детей и 11 взрослых", - цитирует РИА Новости руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Движение на Садовом кольце остановили из-за упавшей кровли

По его словам, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, одного ребенка - как средней тяжести, у остальных пострадавших в столице угрозы жизни нет.

"В результате ураганного ветра в Московской области пострадали четыре человека", - приводит сообщение пресс-службы министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова ТАСС.

По его сведениям, один из травмированных - мужчина из города Мытищи - скончался. Еще двое получили травмы в Люберцах, один - в Лыткарино. Все они госпитализированы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о смерти девочки в Москве.

Главное сегодня

Число жертв московского урагана увеличилось до двух
Появилось видео ликвидации девяти боевиков в Дагестане
Пушков назвал умным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний
Силуанов рассказал о вариантах помощи попавшим под санкции компаниям
На Украине признали невозможность вернуть Крым