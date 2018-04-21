Число жертв московского урагана увеличилось до двух

Количество жертв урагана в Москве и Подмосковье выросло до двух. Как передает ТАСС, в окрестностях Мытищ, в поселке Карбо-Лента погиб мужчина. Шквалистый ветер, по предварительным данным, сорвал металлическую постройку, и она насмерть придавила человека. Личность погибшего еще не установили.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о том, что в одной из больниц умерла девочка, которую привезли в стационар с серьезными травмами. Число пострадавших от шквала достигло 12 человек, они находятся в стационарах. В Москве повалено несколько сотен деревьев.

Городские службы сразу вышли на ликвидацию последствий ЧП. Упавшие деревья распиливают и вывозят с московских улиц. Тем временем, синоптики предупреждают о второй волне шквала, которая может продлиться до ночи. В некоторых районах Москвы уже сейчас усилился ветер, начались сильные дожди.