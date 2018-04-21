Новости

Восстановлено движение поездов на Ярославском и Савеловском направлениях 22:52
На МЦК восстановили движение 22:47
Гибель девочки во время урагана попала на видео 22:40
Европарламент обсудит проблему массового безгражданства в Эстонии и Латвии 22:32
На МЦК остановлено движение 22:24
В Подмосковье мужчину убил снесенный ветром вагончик 22:21
Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции 22:14
Москву накрыла вторая волна урагана 22:05
Четыре экс-президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш 21:58
Сборная России проиграла финнам в матче Еврохоккейтура 21:47
"МЮ" стал первым финалистом Кубка Англии 21:42
Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию 21:20
Бастрыкин: Расследование трагедии в "Зимней вишне" займет месяцы 21:13
Число жертв московского урагана увеличилось до двух 20:27
Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами 20:22
Состоялся первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Саранске 20:19
Во время урагана в Москве погибла девочка 19:35
Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу 19:17
В Москве "барокамеру Гагарина" распилили на металлолом 19:10
Крым и сирийская Латакия подписали меморандум о сотрудничестве 19:00
Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море 19:00
Во время шквала в Москве пострадали семь человек 18:58
В Хакасии сняли на видео падение легкомоторного самолета 18:55
МИД: Москва не получала уведомлений об иске США против России 18:48
На железной дороге повалило деревья на пути 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
График отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
21.04.2018 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв московского урагана увеличилось до двух

Текст: Сергей Бабкин

Количество жертв урагана в Москве и Подмосковье выросло до двух. Как передает ТАСС, в окрестностях Мытищ, в поселке Карбо-Лента погиб мужчина. Шквалистый ветер, по предварительным данным, сорвал металлическую постройку, и она насмерть придавила человека. Личность погибшего еще не установили.

Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о том, что в одной из больниц умерла девочка, которую привезли в стационар с серьезными травмами. Число пострадавших от шквала достигло 12 человек, они находятся в стационарах. В Москве повалено несколько сотен деревьев.

Городские службы сразу вышли на ликвидацию последствий ЧП. Упавшие деревья распиливают и вывозят с московских улиц. Тем временем, синоптики предупреждают о второй волне шквала, которая может продлиться до ночи. В некоторых районах Москвы уже сейчас усилился ветер, начались сильные дожди.

Главное сегодня

Число жертв московского урагана увеличилось до двух
Появилось видео ликвидации девяти боевиков в Дагестане
Пушков назвал умным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний
Силуанов рассказал о вариантах помощи попавшим под санкции компаниям
На Украине признали невозможность вернуть Крым