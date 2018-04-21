Во время шквала в Москве пострадали семь человек

Во время сегодняшнего шквала в Москве пострадали, по меньшей мере, семь человек. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

В городские больницы из разных районов доставили троих детей и четверых взрослых. Один ребенок находится в тяжелейшем состоянии, за его жизнь борются врачи. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Порывы ветра днем в столице достигали 25 метров в секунду, это в пять раз п превысило привычные показатели. Шквал срывал ветхие конструкции, кроме того повалены сотни деревьев.

Сейчас город постепенно приходит в себя, коммунальные службы приступают к ликвидации последствий урагана. Ранее, напомним, в Москве был введен "оранжевый" уровень опасности, временно закрыли Парк Горького и ВДНХ.