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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во время шквала в Москве пострадали семь человек

Текст: Сергей Бабкин

Во время сегодняшнего шквала в Москве пострадали, по меньшей мере, семь человек. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

В городские больницы из разных районов доставили троих детей и четверых взрослых. Один ребенок находится в тяжелейшем состоянии, за его жизнь борются врачи. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Движение на Садовом кольце остановили из-за упавшей кровли

Порывы ветра днем в столице достигали 25 метров в секунду, это в пять раз п превысило привычные показатели. Шквал срывал ветхие конструкции, кроме того повалены сотни деревьев.

Сейчас город постепенно приходит в себя, коммунальные службы приступают к ликвидации последствий урагана. Ранее, напомним, в Москве был введен "оранжевый" уровень опасности, временно закрыли Парк Горького и ВДНХ.

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