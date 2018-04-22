Минэнерго: В Подмосковье без света остаются 5,4 тысячи человек

Несколько тысяч человек в Московской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэнерго РФ.

На четыре часа утра воскресенья "без электроснабжения остаются бытовые потребители 96 населенных пунктов (около 5 400 человек)", сообщили в министерстве.

С вечера субботы из-за дождя, грозы и сильного ветра происходят массовые аварийные отключения в энергосетях. К полуночи воскресенья без света в Подмосковье остались около 9,4 тысячи человек.

Из-за последствий ураганного ветра в Москве 17 человек пострадали, 14 госпитализированы, в области в стационары поступили три человека. Жертвами стихии стали девочка в столице и мужчина в регионе.