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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минэнерго: В Подмосковье без света остаются 5,4 тысячи человек

Несколько тысяч человек в Московской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэнерго РФ.

Гибель девочки во время урагана попала на видео

На четыре часа утра воскресенья "без электроснабжения остаются бытовые потребители 96 населенных пунктов (около 5 400 человек)", сообщили в министерстве.

С вечера субботы из-за дождя, грозы и сильного ветра происходят массовые аварийные отключения в энергосетях. К полуночи воскресенья без света в Подмосковье остались около 9,4 тысячи человек.

Из-за последствий ураганного ветра в Москве 17 человек пострадали, 14 госпитализированы, в области в стационары поступили три человека. Жертвами стихии стали девочка в столице и мужчина в регионе.

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