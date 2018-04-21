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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчину убил снесенный ветром вагончик

Текст: Сергей Бабкин

Стали известны обстоятельства гибели мужчины в подмосковном поселке Кардо-Лента. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, на прохожего ветром сорвало строительную бытовку.

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Два вагончика стояли в поле один на другом. Во время шквала верхняя конструкция сорвалась и упала на 36-летнего прохожего. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас по этому факту назначена доследственная проверка, будут проведены необходимые экспертизы.

Напомним, что во время урагана пострадали, как минимум, трое жителей Подмосковья: ЧП зафиксированы в Лыткарине и Люберцах.

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