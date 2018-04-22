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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Москвы проконтролирует проверку смерти ребенка из-за непогоды

Прокуратура Москвы проконтролирует результаты доследственной проверки по факту смерти 12-летней девочки во время непогоды.

Собянин выразил соболезнования родителям погибшей из-за упавшего дерева девочки

"Прокуратурой города поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетней, госпитализированной после падения на нее фрагментов мусорного контейнера на севере Москвы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ураганный ветер и сильный дождь обрушились на столицу в субботу, 21 апреля. Сообщается, что в Москве пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы. В Московской области в стационары поступили 3 человека. Жертвами стихии стали два человека - девочка в Москве и мужчина в регионе.

Ураган в Москве повалил почти 600 деревьев, повреждено более 90 машин

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