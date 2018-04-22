Собянин выразил соболезнования родителям погибшей из-за упавшего дерева девочки

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование в связи с гибелью девочки из-за урагана в Москве. В своем микроблоге в Twitter он написал:

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям".

Глава города также сообщил, что в результате непогоды в городе повалены сотни деревьев и городские службы приступили к ликвидации последствий. Службы спасения приведены в полную готовность.

Напомним, в МЧС информировали об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей.