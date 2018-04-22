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22.04.2018 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ураган в ЦФО оставил без света 25 тысяч человек

Текст: Антон Валагин (Тула)

В шести пострадавших от урагана регионах Центральной России остаются без электричества 25 тысяч человек, сообщили в Минэнерго.

Названо общее число пострадавших от урагана в ЦФО

По данным на 9 часов воскресенья, перебои с энергоснабжением наблюдаются во Владимирской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Из-за сильного ветра и дождя произошли массовые аварийные отключения на распределительных сетях напряжением 6-10 кВ. К утру 22 апреля отключены 200 линий электропередач разной мощности и 1342 трансформаторные подстанции. Задействовано 127 резервных источников электроэнергии.

В субботу МЧС опубликовало штормовое предупреждение о сильном ветре порывами до 25 метров в секунду. Ранее о резком ухудшении погоды предупреждали и синоптики. От урагана пострадали 25 человек, двое погибли. Стихия опрокидывала рекламные щиты и строительные вагончики, в Рыбинске во время ливня рухнула крыша супермаркета.

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