В ярославском супермаркете обрушилась крыша

Ярославские следователи выясняют обстоятельства ЧП в рыбинском супермаркете, сообщили в региональном управлении СКР.

Кровля продуктового магазина рухнула вечером 21 апреля во время ливня. По словам очевидцев, вместе с обломками в торговый зал обрушились потоки воды. ПО предварительной информации никто не пострадал.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Их задача установить, нет ли в случившемся признаков оказания услуг, не отвечающих мерам безопасности либо халатности (статьи 238 и 293 УК РФ), - рассказала представитель СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

На выходных северные регионы ЦФО оказались во власти скандинавского циклона, принесшего в Центральную Россию похолодание, дожди и ураганный ветер. В общей сложности пострадали 25 человек, как минимум двое погибли. Пости 40 тысяч жителей в семи областях остаются без света.