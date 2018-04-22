Новости

24 апреля стартует XII Международный Навигационный Форум 12:00
При взрыве в Кабуле погибли более 30 человек 11:56
Ураган в ЦФО оставил без света 25 тысяч человек 11:52
Пушков о возможном выходе США из ядерной сделки: Трамп играет с огнем 11:42
На общебелорусский субботник вышел каждый третий житель страны 11:30
Госдеп США потребовал от Киева повысить цены на газ 11:27
На Кубани возбудили дело после гибели известной велогонщицы 11:24
В ярославском супермаркете обрушилась крыша 11:10
В Геленджике возбудили дело по факту гибели матери с тремя детьми 11:09
СМИ сообщили о планах США оставить авианосец в Средиземном море 11:04
В МВФ назвали основные угрозы для мировой экономики 10:47
Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка 10:40
Собянин выразил соболезнования родителям погибшей из-за упавшего дерева девочки 10:35
В Приамурье произошло землетрясение 09:53
Ветер в Москве в воскресенье успокоится, но станет холодно 09:51
В Кабардино-Балкарии семья отравилась газом 09:38
Трое детей с матерью погибли на пожаре в Геленджике 09:24
Немецкая СДПГ выберет нового председателя на съезде в Висбадене 09:23
Минэнерго: В Подмосковье без света остаются 5,4 тысячи человек 08:52
При взрыве в ЛНР погиб мужчина 08:35
Немецкие политики высказались за приглашение России на саммит G7 08:11
Первая жена Трампа посоветовала экс-супругу не переизбираться 07:13
При крушении самолета в Теннесси погиб пилот 07:00
Сделанная в Якутске находка может увеличить возраст города на 200 лет 06:57
США призвали Украину поднять цены на газ 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
График отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
22.04.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ярославском супермаркете обрушилась крыша

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Ярославские следователи выясняют обстоятельства ЧП в рыбинском супермаркете, сообщили в региональном управлении СКР.

Гибель девочки во время урагана попала на видео

Кровля продуктового магазина рухнула вечером 21 апреля во время ливня. По словам очевидцев, вместе с обломками в торговый зал обрушились потоки воды. ПО предварительной информации никто не пострадал.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Их задача установить, нет ли в случившемся признаков оказания услуг, не отвечающих мерам безопасности либо халатности (статьи 238 и 293 УК РФ), - рассказала представитель СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

На выходных северные регионы ЦФО оказались во власти скандинавского циклона, принесшего в Центральную Россию похолодание, дожди и ураганный ветер. В общей сложности пострадали 25 человек, как минимум двое погибли. Пости 40 тысяч жителей в семи областях остаются без света.

Главное сегодня

Пушков о возможном выходе США из ядерной сделки: Трамп играет с огнем
Госдеп США потребовал от Киева повысить цены на газ
В МВФ назвали основные угрозы для мировой экономики
Немецкие политики высказались за приглашение России на саммит G7
В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире