В Геленджике возбудили дело по факту гибели матери с тремя детьми

В Геленджике правоохранители начали расследование уголовного дела по факту гибели 28-летней женщины и ее трех маленьких детей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, утром 22 апреля стало известно о сильном пожаре в садоводческом товариществе "Геолог". Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тела четырех жертв.

Правоохранители на данный момент установили, что вечером 21 апреля женщина вместе с мужем и детьми приехала в гости к матери, у которой они остались ночевать. Ночью бабушка проснулась и почувствовала запах гари. Она разбудила дочь и зятя.

Как оказалась, загорелась комната. Жильцы пытались самостоятельно потушить огонь, но не смогли. Бабушка и отец детей выбежали из дома и спаслись. Женщина и дети, одному из которых было девять лет, а двум другим около девяти месяцев, остались в помещении и погибли.

Сейчас следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".