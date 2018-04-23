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23.04.2018 20:04
Рубрика: Происшествия

Договорился

Украинский пранкер Вольнов объявлен в розыск
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7550 (87)
Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под именем Евгения Вольнова.

Его обвиняют в экстремизме из-за распространения слухов о сотнях жертв во время пожара в Кемерово.

Защита Кувикова-Вольнова посчитала доводы следствия несостоятельными и настаивала на отмене постановления суда. В свою очередь прокурор заявил, что не видит оснований для отмены заочного ареста.

"Постановление Басманного суда Москвы от 28 марта, которым в отношении Кувикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Мосгорсуда.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Басманный суд 28 марта, удовлетворив ходатайство следственных органов, вынес решение заключить Кувикова под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Также суд объявил его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил в отношении пранкера уголовное дело по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. По версии следствия, пранкер звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя "заведомо ложную информацию" и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". В соцсетях после трагедии были выложены записи телефонных разговоров, в которых пранкер утверждал о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. В одном из роликов, опубликованных в YouTube, пранкер Вольнов, представившись сотрудником МЧС, просит медиков предоставить "300 мест для погибших". После этого собравшиеся на митинг в центре Кемерово люди потребовали озвучить настоящее число жертв трагедии в "Зимней вишне". В ответ на это мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы направились в морг, чтобы сверить списки поступивших тел. Позднее активисты сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили погибших, которые бы не вошли в ранее опубликованные властями перечни.

В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", погибли 60 человек. Пострадали 76 человек, из них 27 - дети. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемыми по нему проходят восемь человек.

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