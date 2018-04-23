В Тверской области возбуждено дело после ДТП с автобусом

Тверские полицейские возбудили уголовное дело против 52-летнего водителя опрокинувшегося в Торжке туристического автобуса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, авария произошла 22 апреля около 16 часов на Калининском шоссе в черте города. Выехавший из Торжка в Тверь автобус Mercedes с пассажирами ударился об отбойник, съехал в левый кювет и опрокинулся. Пассажирка из Московской области погибла на месте происшествия, еще 12 человек доставлены в больницу. Их состояние медики оценивают как стабильное, семерых пострадавших доставили в больницу Твери.

- Водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека).