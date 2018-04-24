В Дагестане после ликвидации боевиков отменили режим КТО

В Дагестане отменен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба республиканского Национального антитеррористического комитета.

Режим КТО был введен 21 апреля на территории Дербентского района и Дербента, где были обнаружены две группы боевиков. В ходе спецоперации они были уничтожены. Было возбуждено уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Кроме того, сегодня в зоне действия КТО силовики обнаружили двоих вооруженных людей в лесополосе, и предложили сложить оружие. Бандиты начали отстреливаться, и правоохранителям пришлось открыть ответный огонь. В результате бандиты были нейтрализованы.

По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники.

Следователи приступили к осмотру места происшествия