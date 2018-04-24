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24.04.2018 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в ДТП с маршруткой и автобусом пострадали четыре человека

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Правоохранители уточнили данные о пострадавших в результате аварии с участием пассажирской маршрутки и автобуса, которая произошла во вторник днем в Сочи.

Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
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По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Кубани, в этом ДТП Сочи пострадало четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Всем им назначено амбулаторное лечение.

Авария произошла на Мамаевском перевале, где. водитель маршрутки Hyundai County на подъеме "допустил столкновение" с двигавшимся в попутном направлении автобусом МАЗ. В салоне микроавтобусе находилось семь человек, а в автобусе МАЗ пассажиров не было.

По факту ДТП сотрудники сочинской полиции проводят проверку.

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