В Сочи в ДТП с маршруткой и автобусом пострадали четыре человека

Правоохранители уточнили данные о пострадавших в результате аварии с участием пассажирской маршрутки и автобуса, которая произошла во вторник днем в Сочи.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Кубани, в этом ДТП Сочи пострадало четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Всем им назначено амбулаторное лечение.

Авария произошла на Мамаевском перевале, где. водитель маршрутки Hyundai County на подъеме "допустил столкновение" с двигавшимся в попутном направлении автобусом МАЗ. В салоне микроавтобусе находилось семь человек, а в автобусе МАЗ пассажиров не было.

По факту ДТП сотрудники сочинской полиции проводят проверку.