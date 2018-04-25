Генпрокуратура РФ направила в Британию запрос по "делу Глушкова"

Генеральная прокуратура РФ запросила у Великобритании копии материалов расследования дела об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова.

"Убийство Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Лондоне.

По словам дипломатов, российскому посольству, несмотря на неоднократные попытки, "не удалось ​добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей".

Глушков был убит 12 марта в своем доме в Лондоне. Причиной смерти в Скотленд-Ярде назвали "сдавливание шеи". Следственный комитет РФ 16 марта возбудил уголовное дело по факту убийства.