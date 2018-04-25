Названа причина ЧП с выпавшим из самолета золотом в Якутске

Специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России назвали причину инцидента с драгоценными слитками, выпавшими из грузового отсека самолета Ан-12 при взлете в аэропорту Якутска.

Следователи установили, что ЧП произошло из-за "нарушения правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением". В результате была повреждена левая створка грузового люка, что и привело к падению части ценного груза на взлетно-посадочную полосу.

Также специалисты выяснили, что перевозка слитков осуществлялась без необходимой на то лицензии. В ведомстве пояснили, что по результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 15 марта 2018 года в 12.50 по местному времени на взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутска из грузового отсека Ан-12, следовавшего в Красноярск, высыпалось несколько тонн золота. После чего ценный груз разлетелся по аэродрому.