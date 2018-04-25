Семьи погибших в Кемерове получили компенсации на сумму 318 млн рублей

Единовременные компенсации семьям погибших и тем, кто пострадал при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", практически выплачены. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный департамент соцзащиты, средства перечислены семьям 60 погибших и 44 пострадавшим.

По данным департамента, деньги поступили из федерального и областного бюджетов. За каждого погибшего родственникам выплатили пять миллионов рублей: миллион из резервного фонда правительства РФ, миллион из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, три миллиона рублей от собственника торгового центра.

Как пояснили в департаменте, размер компенсационных выплат пострадавшим зависит от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Из резервных фондов правительства РФ и коллегии обладминистрации было выделено по 200 тысяч рублей тем, кто получил легкие повреждения, и по 400 тысяч - если травмы средней и высокой степени тяжести.

Общая сумма выплат составила 318 миллионов рублей.