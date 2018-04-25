В Севастополе суд закрыл три торговых центра и библиотеку

Судебные приставы УФССП России по Севастополю сегодня приостановили деятельность трех торговых центров и Центральной детской городской библиотеки из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УФССП.

- Выполняется требование суда приостановить эксплуатацию зданий, а также передачу их в пользование иных лиц до принятия решения по существу. Требование подлежит немедленному исполнению, - отметили в пресс-службе.

Судебным приставам поступили исполнительные листы на приостановку деятельности ТЦ "Плаза" на улице Очаковцев,19, ТЦ "Фуршет" на Ковпака, 3, ТЦ "Океан" на проспекте Генерала Острякова,65А и библиотеки имени Гайдара на улице Ленина, 76. Эти объекты закроют и опечатают в течение суток, приставы продолжат контролировать исполнение решения. Сейчас предприниматели выносят вещи из ТЦ "Плаза".

В конце марта начальник ГУ МЧС России по Севастополю Сергей Клименко сообщил, что внеплановые проверки пожарной безопасности охватят более 50 коммерческих объектов с массовым пребыванием людей. Кроме этого, были проверены учреждения культуры, образования и здравоохранения.

По результатам этих проверок прокуратура Севастополя обратилась с исками в суд о приостановлении деятельности объектов, на которых обнаружены грубые нарушения правил пожарной безопасности. На время рассмотрения дела суд принял обеспечительные меры, чтобы в этих зданиях не находились люди.