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25.04.2018 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео с похищением ребенка в Сургуте оказалось постановкой

Текст: Татьяна Воробьева

В Сургуте нашли мужчину, который парой дней ранее забрал с детской площадки девочку якобы против ее воли. Запечатлевшая это запись с камер разошлась по соцсетям и СМИ. "По горячим следам удалось установить личность мужчины. Это 31-летний местный житель, отец ребенка. Он заявил, что видео является рекламным роликом", - рассказали сегодня в пресс-службе главка МВД ХМАО-Югры.

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Напомним, накануне Следственный комитет заинтересовался неоднозначным видео, сделанным 23 апреля около пяти вечера во дворе дома на улице 30 лет Победы. На записи некий мужчина забирает с площадки упирающуюся и отбивающуюся девочку и увозит в неизвестном направлении. Затем в поле зрения камеры появляется женщина и начинает искать пропавшего ребенка.

Полицейские по данному факту собрали и передали в СК материалы для принятия процессуального решения.

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