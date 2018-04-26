Видео: В Рыбинске автобус с людьми потерял управление

Находчивость пассажиров помогла избежать трагедии в Рыбинске, где рейсовый автобус с людьми потерял управление на оживленном перекрестке. Видео происшествия появилось в соцсетях.

25 апреля в вечерний час пик ЛиАЗ 6-го маршрута на проспекте Ленина внезапно выехал на встречную полосу, преодолел бордюр и продолжил движение по газону, направляясь к зданию неподалеку. У автобуса открылась задняя дверь, из нее на ходу стали выскакивать пассажиры. Не доехав до стены нескольких метров, автомобиль остановился.

- Водителю стало плохо. Мы ехали в том автобусе. Все живы, водителю оказали первую помощь. Спасибо женщине, которая не растерялась и привела его в чувство. Он уже синеть начал, - рассказала пассажир Галина Гутникова.

В УМВД по Ярославской области добавили, что 52-летний водитель ЛиАЗа госпитализирован с подозрением на инфаркт. В происшествии никто не пострадал.