В Приамурье из-за пожара эвакуировали 118 детей и беременных женщин

Из-за крупного пожара в Благовещенском районе накануне вечером из детского оздоровительного лагеря "Василек" были эвакуированы 106 детей и 12 беременных женщин. Об этом Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил РИА Новости.

Возгорание произошло на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться, спровоцировав пожары в селах Владимировка и Заречное, в районе базы Динамо и в Благовещенске.

При смене направления ветра огонь мог перекинуться на лагерь. Для предупреждения трагических последствий было принято решение эвакуировать людей.

Все специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ ночью были подняты по тревоге. Возле лагеря и жилых домов села Белогорье дежурили специалисты.

Пожар был ликвидирован в 9:30 по местному времени. Огонь прошел 318 гектаров, из них 286 гектаров относятся к лесной зоне.

Напомним, что в Амурской области из-за большого количества лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации.