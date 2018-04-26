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26.04.2018 19:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе по решению суда закроют 12 торговых центров

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Районные суды Севастополя приостановили деятельность 12 торговых центров по искам прокуратуры о соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Ленинский районный суд уже удовлетворил ходатайства по десяти ТРЦ, а также центральной детской библиотеке имени Гайдара. Приостановлена эксплуатация центра экстремальных аттракционов "Академия шпионажа", батутного центра "Атом", торгового центра с автосалоном на улице Пожарова, 21, двух ТЦ "Фуршет" на Пожарова, 22 и Ковпака, 3, ТЦ "Океан", ТЦ "Плаза", ТЦ "Очаковский" и семи торговых центров по улице Соловьева, 12 ( "Греция", "Новый", "Мир", "Союз", "Дисконтный", "Метро", "Лидер"). Кроме этого, сегодня в суд поступило заявление с ходатайством о приостановлении деятельности строительного гипермаркета "Добрострой".

На Дону по требованию прокуратуры закрыты 30 торговых центров

Аналогичные решения приняты сегодня Гагаринским районным судом Севастополя в отношении торговых центров "Апельсин" и "Омега+".

Как писала "РГ", судебные приставы уже закрыли и опечатали детскую библиотеку, ТЦ "Плаза", "Фуршет" и "Океан". Остальные решения будут исполнены по мере поступления исполнительных листов в УФССП по Севастополю.

Прокуратурой возбуждено 28 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц. ГУ МЧС России по Севастополю вынесло постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 686 тысяч рублей.

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