В Костромской области возбудили дело о гибели многодетной семьи

Следствие в Костромской области возбудило дело о гибели в огне матери и троих детей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 апреля в деревянном жилом доме в городе Нея Костромской области произошел пожар. В огне погибла 35-летняя женщина и трое ее детей. Старшему было четыре года, среднему - три, младшему - девять месяцев.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщили в СК.

Специалистам предстоит проверить все версии причин трагедии, в том числе - версию о насильственном характере смерти семьи и умышленном поджоге дома.