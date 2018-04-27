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27.04.2018 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костромской области возбудили дело о гибели многодетной семьи

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Следствие в Костромской области возбудило дело о гибели в огне матери и троих детей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

Под Брянском при пожаре погибли двое детей

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 апреля в деревянном жилом доме в городе Нея Костромской области произошел пожар. В огне погибла 35-летняя женщина и трое ее детей. Старшему было четыре года, среднему - три, младшему - девять месяцев.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщили в СК.

Специалистам предстоит проверить все версии причин трагедии, в том числе - версию о насильственном характере смерти семьи и умышленном поджоге дома.

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