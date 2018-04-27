В Подмосковье мужчина умер, получив отказ в лечении

Житель Московской области умер, получив отказ в госпитализации. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, мужчина скончался, вернувшись домой из Домодедовской городской больницы.

Пациента доставили в больницу на "скорой помощи". Медработники провели мужчине ЭКГ и решили, что ему может потребоваться экстренная госпитализация. Но в приемном отделении врачи отказали больному в стационарном лечении. После этого он сам вернулся домой, где вскоре умер. Эксперты выяснили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы.

По этому факту назначена доследственная проверка. Сотрудники СК изучат медкарту погибшего и проанализируют решения врачей.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в регионе за последнее время. Недавно после отказа в госпитализации умерла 29-летняя жительница Ивантеевки. А в Люберецком районе местный житель скончался, прождав медицинской помощи три часа.