На Дальнем Востоке зафиксировали 79 природных пожаров

Накануне в ДФО велась борьба с 79 природными пожарами. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила в федеральной Авиалесоохране.

В Амурской области зафиксировано 23 возгорания. В Приморском крае тушили 32 пожара, в Хабаровском крае - 20. В ЕАО действовало пять природных пожаров.

В Приамурье в связи со сложной пожароопасной обстановкой продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На данный момент он распространен на всю территорию региона, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

В лесах Приамурья установился желтый и оранжевый, а местами красный (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Работы по тушению очагов огня осложняют погодные условия: порывистый ветер до 22 метров в секунду и длительное отсутствие осадков.

Также особый противопожарный режим введен в Приморском крае, Еврейской автономной области и в четырех муниципальных районах Хабаровского края.