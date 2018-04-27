МЧС назвало причину пожара в многоэтажке в Самаре

Пожар в многоквартирном доме, расположенном в центре Самары, по предварительным данным, вспыхнул из-за взрыва газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Олега Бойко.

- Мы предполагаем, что произошел хлопок газа. В квартире находился собственник, он получил ожоги, ему была оказана помощь, - цитирует агентство Бойко.

Представитель МЧС подчеркнул, что больше пострадавших нет. В ликвидации ЧП были задействовано 62 человека и 16 единиц техники. Кроме того, на месте работает полиция и следователи.

Возгорание произошло вечером на десятом этаже многоквартирного дома, на пересечении улицы Ульяновской и Садовой. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пострадал один человек, еще 15 – эвакуированы.

В МЧС уточнили, что жильцам дома предложено переночевать в пункте временного размещения.