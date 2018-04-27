Опубликовано видео задержания боевиков, планировавших теракты в Москве

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания членов международной террористической организации "Исламское государство", которая запрещена на территории РФ.

По данным силовиков, четверо мужчин входили в так называемую "спящую ячейку". В Москву они прибыли из Нового Уренгоя, крупного города в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, группа планировала серию терактов на территории столичного региона. Координировали их деятельность с территории Сирии с помощью мессенджера Telegram.

Правоохранительные органы располагают информацией, что на Ямале у задержанных имелись пособники. В связи с этим, сотрудники ФСБ и полиции провели в Новом Уренгое спецоперацию. Ее итогом стали обыски и изъятие экстремистской литературы, а также - задержание двух десятков человек.

"В отношении задержанных проводится комплекс мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел ", - рапортует ЦОС.