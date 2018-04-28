Нижегородка созналась в убийстве своих двоих детей

Следователи СУ СКР по Нижегородской области раскрыли шокирующее убийство двух малолетних детей, о котором стало известно накануне.

Напомним, их тела нашли на месте тушения пожара в заброшенном здании в Семеновском районе 26 апреля. По подозрению в совершении преступления задержана 27-летняя мать погибших.

По версии следствия, утром 25 апреля она собственными руками задушила 4-летнюю дочку и 2-летнего сына на заднем сиденье автомобиля Kia, который девушка арендовала в одной из фирм. Преступление произошло возле дома по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

После этого нижегородка попробовала избавиться от тел, для чего купила на автозаправке жидкость для розжига и отправилась в Семеновский район. В лесополосе около деревни Шалдеж она подожгла тела детей, но довести задуманное до конца не смогла, так как испугалась, что ее увидят охотники. Преступнице пришлось потушить огонь и снова забрать трупы в машину. Довести начатое до конца она смогла только на следующий день в том же Семеновском районе, где нашла заброшенное строение.

Подозреваемая в содеянном созналась, а следователям заявила, что якобы не могла обеспечить достойную жизнь своим детям. Девушка воспитывала их одна, нигде не работала. В то же время она ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду машины, а незадолго до убийства купила путевку за границу.

Сопоставив эти факты, следователи решили провести комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе, и психолого-психиатрическую. Вменяемость женщины под вопросом. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.