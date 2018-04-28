Причиной утечки газа под Оренбургом мог стать дефект трубопровода

Причиной разгерметизации трубопровода близ оренбургского села Паника мог стать дефект трубы или брак сварочных швов.

Как сообщили в администрации Оренбургского района, такая версия была озвучена на совещании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшемся на территории Ивановского сельсовета.

Напомним, что в субботу в 11 часов 30 минут по местному времени в двух километрах от села Паника произошла разгерметизация на газопроводе Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Жители окрестных населенных пунктов жаловались на сильный запах сероводорода.

Сразу после ЧП в школах и детсадах были отменены прогулки детей и режим проветривания помещений, плотно закрыты все окна и двери. Занятия в местной школе были завершены, учеников развезены по домам на автобусах. Родителям воспитанников детсада было предложено по возможности забрать малышей домой. Жителям были разосланы СМС-оповещения с просьбой оставаться дома, ограничить пребывание на улице, не открывать форточки.

- Данный участок трубопровода новый, был установлен в марте нынешнего года. В качестве возможных версий причин случившегося рассматриваются дефект трубы или брак сварочных швов, - уточнили в районной администрации. - Площадь загрязнения составила 250 квадратных метров.

Специалисты заверяют, что сейчас жизни и здоровью населения ничто не угрожает, ПДК по сероводороду в норме. Оперативные службы находятся в режиме готовности.