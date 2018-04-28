В Кирове по факту падения ребенка в яму с водой завели дело

СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по факту падения ребенка в яму с водой на территории детского сада.

Дело заведено по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Конкретных подозреваемых пока нет, используется формулировка "неустановленные работники дошкольного учреждения оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья воспитанника".

Напомним, в пятницу в Кирове около 11 часов во время прогулки на игровой площадке детского сада № 201 под трехлетним малышом провалился грунт. Его вытащили из ямы прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. Скорая отвезла ребенка в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, серьезных травм он не получил.

Игровая зона в детском саду, где произошло ЧП, оцеплена. Администрация Кирова по данному факту проводит служебное расследование.