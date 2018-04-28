Под Калининградом завели дело о гибели ребенка при взрыве на полигоне

По факту гибели ребенка в результате взрыва на заброшенном воинском полигоне в поселке Корнево-1 в Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла днем 27 апреля. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, участниками происшествия стали пятеро детей.

Играя на территории бывшего воинского полигона, дети обнаружили минометную мину и начали бросать в нее камни. По уточненным данным, 11-летний мальчик погиб на месте. Две девочки, 2007 и 2012 годов рождения, получили осколочные ранения. Сейчас они находятся в детской областной больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.