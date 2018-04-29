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29.04.2018 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском при пожаре в резервуаре бензина погиб рабочий

Текст: Денис Передельский (Смоленская область)

Следственные органы Смоленской области начали проверку обстоятельств гибели рабочего при пожаре на станции Семлево, где сегодня утром загорелся резервуар с бензином.

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Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, доследственная проверка начата по факту пожара, произошедшего сегодня утром в резервуаре для ГСМ. Он расположен на территории ФГКУ "Комбинат прожектор".

При осмотре резервуара было обнаружено тело мужчины. Его личность установлена, им оказался работник комбината. Ранее сообщалось о том, что один из работников пропал. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что пожарные сегодня утром ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами емкостью пять тысяч тонн. На месте работали сотрудники пяти пожарных частей.

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