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30.04.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В одном из городов Удмуртии во время паводка прорвало плотину

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В удмуртском городе Можга во время паводка прорвало плотину на местном пруду. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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- Этот пруд восстановили хозспособом после паводка 2016 года. Его назначение - противопожарный водоем, но, к сожалению, соответствующий надзор не был осуществлен. Пруд не соответствовал техническим требованиям, предъявляемым к данным сооружениям. Соответственно при повышении уровня воды произошел прорыв плотины. По сути, гидротехническое сооружение представляло из себя плотину и трубу, которая была вкопана в ее тело, - сказал Удалов.

По словам и.о. замначальника Главного управления МЧС по Удмуртии Дмитрия Порцева, сейчас в регионе два раза в день снимают информацию со всех метеопостов. В случае, если уровень воды в реках будет приближаться к неблагоприятному показателю, частоту увеличат.

- У нас сейчас идет серьезный подъем на северных реках, в частности на Чепце. Также идет подъем в Кезском, Игринском, Балезинском и Глазовском районах. Поэтому северные районы на особом контроле. Здесь мы вместе с главами администраций уже увеличили съемку замеров - через каждые два часа, - прокомментировал Порцев.

Он добавил, что к вечеру в Удмуртии решат вопрос о необходимости вводить режим повышенной готовности. На места готовы выехать группировки сил Росгвардии.

Напомним, ранее стало известно, что в двух населенных пунктах Удмуртии подтопило в общей сложности более 170 жилых дворов.

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