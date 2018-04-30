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30.04.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе Тюмень-Омск

Текст: Юлия Потапова

Пассажирский автобус попал в ДТП с большегрузом на федеральной трассе Тюмень - Омск.

Фото: Руслан Шамуков/ РИА Новости
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Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Тюкалинскому району Омской области накануне около 16.00 местного времени. На место выехали-следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

- Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автобуса Neoplan - мужчина 1958 года рождения, двигаясь в направлении Омска, в районе 503-го километра не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди большегрузным автомобилем DAF, которым управлял мужчина 1980 года рождения, - рассказали "РГ" в пресс-службе региональном управления ГИБДД УМВД РФ.

В салоне автобуса находились 60 пассажиров, двое из которых - мужчина 1973 года рождения и женщина 1989 года рождения - обратились за медицинской помощью. Прибывшие медики осмотрели их на месте происшествия и отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Признаков опьянения у водителей транспортных средств, как уточнили в пресс-службе, не обнаружено.

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