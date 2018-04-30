Спасатели из Хакасии выехали на ликвидацию обрушения шахты в Туве

Два отделения военизированной горноспасательной службы Хакасии выехали в соседнюю Туву, на шахту, где произошло обрушение.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на республиканское ГУ МЧС, горноспасатели выдвинулись не место ЧП из Черногорска. Из аварийной шахты выведено 79 человек, поиски еще одного горняка продолжаются.

На шахту также отправилась группа следователей. Изучив все обстоятельства случившегося, они должны будут принять процессуальное решение.

Как писала "РГ", сообщение о ЧП в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС сегодня в 11.07 местного времени. На месте работают 21 человек и три единицы техники.