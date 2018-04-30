Самолет вынужденно приземлился в Минводах из-за курившего пассажира

В аэропорту Минеральных Вод вынужденно приземлился лайнер, следовавший из Москвы в Гюмри (второй по величине город в Армении). Причиной незапланированной посадки самолета стал 44-летний пассажир, который курил во время полета. Инцидент произошел сегодня утром.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва - Гюмри, курившего на борту воздушного судна", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что командир воздушного судна через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые после приземления сняли пассажира с самолета.

Буквально несколько дней назад аналогичный случай произошел на рейсе Москва-Владикавказ, о чем писала "РГ", и лайнер также незапланированно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стал житель Владикавказа, который курил в салоне воздушного судна во время полета. В отношении него полицейские также составили административный протокол и сняли с рейса.