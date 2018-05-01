На Ставрополье возбуждено дело после ранения двух полицейских

Нефтекумский межрайонный следственный отдел СУ СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Инцидент, в результате которого два сотрудника местной полиции были ранены, а нападавший на них мужчина застрелен, произошел в Нефтекумске сегодня.

По информации пресс-службы краевого управления СК, дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как мы уже рассказывали, 1 мая неизвестный напал на улице и ранил ножом оперативника районного уголовного розыска, а затем ударил ножом сотрудника патрульно-постовой службы. При задержании злоумышленник был ранен после выстрела одного из полицейских из табельного оружия. Налетчик был доставлен в ЦРБ, где вскоре скончался от полученного ранения. Полицейские также были госпитализированы в эту больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сообщается, что сейчас по уголовному делу создана следственная группа, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Все обстоятельства ЧП выясняет и рабочая группа, которую возглавил начальник ГУ МВД России по краю генерал-лейтенант полиции Александр Олдак.