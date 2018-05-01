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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге выросло до 11

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге уточнили число пострадавших при пожаре в девятиэтажном доме в Черноморском переулке. По предварительной информации региональной прокуратуры и управления СК России, всего пострадали 11 человек.

Среди них пожилая женщина, чья квартира заполыхала, а также соседи по подъезду. В клиники поступили шестеро, в том числе трое детей, с ожогами и с отравлением угарным газом.

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По свидетельствам очевидцев, причиной послужил взрыв бытового газа - многие слышали громкий хлопок. Такой же версии придерживаются и пожарные, в течение 40 минут боровшиеся с пламенем и эвакуировавшие несколько десятков человек.

Тем временем служба горгаза уведомила прокуратуру о том, что ее работники накануне у 79-летней пенсионерки перекрыли подачу топлива к старой газовой плите, поскольку та была опасна для пользования. Вероятно, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно подключить газ. СУ СК по РФ приступило к доследственной проверке.

После обследования девятиэтажного дома экспертами состоялось внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жильцам трех квартир, серьезно пострадавших от огня и взрывной волны, предоставят помещения из состава маневренного фонда Екатеринбурга.

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