Число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге выросло до 11

В Екатеринбурге уточнили число пострадавших при пожаре в девятиэтажном доме в Черноморском переулке. По предварительной информации региональной прокуратуры и управления СК России, всего пострадали 11 человек.

Среди них пожилая женщина, чья квартира заполыхала, а также соседи по подъезду. В клиники поступили шестеро, в том числе трое детей, с ожогами и с отравлением угарным газом.

По свидетельствам очевидцев, причиной послужил взрыв бытового газа - многие слышали громкий хлопок. Такой же версии придерживаются и пожарные, в течение 40 минут боровшиеся с пламенем и эвакуировавшие несколько десятков человек.

Тем временем служба горгаза уведомила прокуратуру о том, что ее работники накануне у 79-летней пенсионерки перекрыли подачу топлива к старой газовой плите, поскольку та была опасна для пользования. Вероятно, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно подключить газ. СУ СК по РФ приступило к доследственной проверке.

После обследования девятиэтажного дома экспертами состоялось внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жильцам трех квартир, серьезно пострадавших от огня и взрывной волны, предоставят помещения из состава маневренного фонда Екатеринбурга.