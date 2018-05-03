Суд арестовал активы бизнесмена Сергея Хачатурова

Басманный суд Москвы принял решение об обеспечительном аресте активов бизнесмена Сергея Хачатурова. Это произошло еще 19 апреля, но информация была предана огласке только в начале мая.

"Басманный суд 19 апреля действительно накладывал арест по делу Хачатурова", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву, которая ответила на соответствующий вопрос. Сумму ареста она не назвала.

"Если арест и накладывался как оперативно-разыскное мероприятие в рамках предварительного расследования, то это является тайной следствия", - сказала пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Между тем источник агентства ранее заявил о том, что были арестованы активы в объеме 72 млн долларов. При этом речь идет не о личных счетах бизнесмена, а принадлежащих ему фирм.

Сергей Хачатуров - бывший вице-президент группы "Росгосстрах". Он был арестован 19 апреля Лефортовским судом по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата"). Сам подозреваемый своей вины не признал.